Рост промышленного производства РФ по итогам 2024г может составить не менее 3,5% - Freedom Finance Global

Рост промышленного производства РФ по итогам 2024г может составить не менее 3,5%, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"По данным Росстата, промышленное производство в России в январе-феврале 2024 года выросло на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года, а в феврале в годовом выражении - на беспрецедентные 8,5%, - указывает эксперт. - В феврале по сравнению с январём российская промышленность показала рост только на 1,7%, чем в январе, даже несмотря на то, что 2024 год является високосным, и этот "фактор 29 февраля" повлиял положительно на рост промышленности в феврале в годовом исчислении. Самые сильные темпы роста в январе-феврале текущего года в годовом исчислении (на 10,6%) показала обрабатывающая промышленность, электроэнергетика выросла на 5,5%, водоснабжение - на 4,8%. Даже добывающая промышленность, которая в 2023 году показала небольшое падение, по итогам первых двух месяцев 2024 года выросла на 1,4% г/г. Наиболее мощную динамику роста показывают отрасли приборостроения и высокотехнологичной продукции, и это, несомненно, стало результатом гособоронзаказа и отчасти импортозамещения. В области гражданской продукции тоже наблюдается рост, в частности, в течение двух месяцев 2024 года на 78% г/г увеличилось производство легковых автомобилей, которое в начале прошлого года чувствовало себя не лучшим образом".

Аналитик полагает, что рост промышленного производства по итогам 2024 года может составить не менее 3,5%, и это будет способствовать росту ВВП России не ниже, чем на 2,5%. Мильчакова не исключает также, что итоговый рост российской экономики в 2024 году может, как и в прошлом году, заметно превысить ожидания.

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