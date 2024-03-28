"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 148,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ПАО "Совкомфлот" с целью 148,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,65%, стоп-приказ: 121,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент недавно опубликовал отчетность за 2023 год. Рост финансовых результатов обусловлен увеличением устойчивых доходов в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов. Выручка компании увеличилась на 22,6% за год, достигнув $2,3 млрд. Чистая прибыль составила $943,3 млн, увеличившись с прошлого года в 2,4 раза со значения $385,2 млн. Высокие ставки фрахта и стабильные уровни морского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году обеспечили "Совкомфлоту" рекордную чистую прибыль и маржинальность выше 48,2%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки отскочили к уровню поддержки, цена образовала формацию "пин-бар". "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 121,5 руб. риск на портфель составит 0,54%", - указывают эксперты "Финама".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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