ПСБ повысил прогнозную цену бумаг HeadHunter до 5138 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость бумаг HeadHunter до 5138 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акционеры эмитента одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР Калининграда. Ожидается, что полностью процесс завершится в 3К24. Смена юрисдикции и создание условий для возобновления выплат дивидендов (за счет листинга МКАО на Московской бирже) - это основные задачи для компании на текущий год, и мы видим, что она планомерно выполняет их, - пишут эксперты банка в материале. - Бизнес HeadHunter привлекателен, компания показала высокие результаты работы за 2023 год, и мы считаем, что она сможет нарастить показатели в 2024 году за счет сохраняющегося высокого дефицита кадров. Позитивно смотрим на бумаги".

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