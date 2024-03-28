Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- пересмотренный ВВП Великобритании в 4К23;

- розничные продажи Германии в феврале;

- отчет по рынку труда Германии за март;

- пересмотренный ВВП США в 4К23;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США;

- Чикагский индекс производственной активности за март;

- окончательные индексы производственной активности и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале;

- совет директоров "Роснефти" рассмотрит вопрос о приобретении акций на рынке;

- завершается cбор заявок на IPO "Европлана" (старт торгов 29 марта).

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