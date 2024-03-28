Доходности ОФЗ могут снизиться еще на несколько б.п. в четверг - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться еще на несколько базисных пунктов (б.п.) на торгах в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Спрос на ОФЗ с фиксированным купоном продолжает расти. По итогам последних аукционов в марте Минфин полностью выполнил квартальный план заимствований (800 млрд руб.). Премия в долгосрочном выпуске осталась повышенной, а в краткосрочном размещение прошло без премии. На вторичном рынке доходности по итогам торгов в среду снизились в среднем на 10 б. п. - вероятно, поддержку оказали укрепление рубля, а также остаточный спрос со стороны тех участников аукционов, чьи заявки не были удовлетворены", - отмечают эксперты инвестбанка.

"Экспортеры должны заплатить в четверг два трлн руб. налогов, и продажи иностранной валюты с их стороны могут остаться повышенными, хотя, скорее всего, снизятся по сравнению со средой. В результате рубль может еще немного укрепиться - до 91,5 руб./$1", - считают в SberCIB.

"Неожиданный рост запасов нефти в США оказывает давление на котировки. В течение дня интерес будет представлять ВВП США за 4К23. По нашим прогнозам, нефть марки Brent будет торговаться в четверг в диапазоне $86-87 за баррель", - указывают аналитики инвестбанка.

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