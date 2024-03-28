Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Софтлайна

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Софтлайна", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"ООО "Аталайя", крупнейший акционер компании "Софтлайн", предоставило держателям GDR в НРД, которые не смогли поучаствовать в предыдущем обмене их бумаг на акции "Софтлайна", еще одну такую возможность. Срок подачи соответствующих заявок - с 27 марта по 9 апреля. Три депозитарные расписки Noventiq можно будет обменять на одну акцию "Софтлайна", - указывает эксперт. - Дополнительный обмен повысит ликвидность акций "Софтлайна" в среднесрочной перспективе, хотя в ближайшее время возможно некоторое давление на котировки. Эмитент - основной бенефициар трансформации российского IT-рынка".

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