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28 марта 2024 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% по итогам состоявшегося 22 марта заседания, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США продемонстрировали активный рост по итогам торгов в среду, прервав серию из снижений по итогам двух сессий кряду. При этом индекс Dow Jones подскочил почти на 500 пунктов, а S&P 500 завершил сессию на историческом максимуме. Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В январе рост составлял 2,4% и 0,3% соответственно.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Поддержку рынку оказала, в частности, новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с представителями американского бизнеса. Он заявил, что Китай планирует и реализует серию крупных мер, ориентированных на всеобъемлющее углубление реформ, создание бизнес-среды мирового класса и на обеспечение широкого пространства для развития международного бизнеса. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся за день на 1%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 упал на 1,46%, трейдеры фиксировали прибыль после сильного подъема рынка в последнее время. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК снизился на 0,2%.

В свою очередь нефть дорожает в четверг после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США. Цены на нефть в среду немного снизились, но учитывая "короткую" праздничную неделю и приближающееся завершение первого квартала, "небольшая слабость" рынка неудивительна, полагает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $86,45 за баррель, что на 0,42% выше уровня на закрытие рынка днем ранее. В среду эти контракты подешевели на $0,16 - до $86,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром поднялась на 0,56% - до $81,81 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 и составила $81,35 за баррель. NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей. Тем не менее, эта информация оказала позитивное влияние на рынок, поскольку во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы за минувшую неделю выросли гораздо более значительно - на 9,4 млн баррелей. Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 марта снизилась почти в 10 раз по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,824 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,006 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,04% и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 891,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,41%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,29%) и "Роснефть БО-09" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,44%), "АФК Система-1Р-24" (-0,42%) и "АФК Система-1P-21" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Солид-лизинг" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых. Она рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, + 5%. Купоны квартальные, срок обращения эмиссии - 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация - по 5% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, еще 35% - в дату погашения выпуска.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило выпуски облигаций серий 005Р-28 объемом 815,5 млн рублей и 005Р-29 на 411,4 млн рублей в пользу Минфина. Срок обращения выпуска 005Р-28 - 18,5 лет, серии 005Р-29 - около 18 лет, оба с амортизационной системой погашения.

ООО "Агротек" (Камчатский край) установило ставку 1-го купона двух выпусков 5-летних облигаций объемом 75 млн рублей каждый - серий БО-04 и БО-05 - на уровне 18% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Купоны квартальные, ставки зафиксированы до погашения. По выпускам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала - в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Размещение займов начнется 28 марта.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001P-06 с офертой через 3 года с 3 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 15,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 16,65% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 марта. Техразмещение запланировано на 29 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

МФК "Джой мани" 29 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета 2-12-го купонов - ключевая ставка, действующая по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день - ИФ) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Эмиссия будет размещена в рамках бессрочной программы облигаций компании на 3 млрд рублей. В декабре 2023 года компания разместила дебютный выпуск облигаций на 250 млн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-06 на уровне 14,81% годовых. Размещение выпуска объемом 40 млрд рублей прошло в декабре 2020 года по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По выпуску каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 305 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

АО "Росгеология" установило ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 18,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск на 6 млрд рублей в декабре 2023 года. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.

ООО "ХК Финанс" установило ставку 8-9-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых. Компания начала размещение 3-летнего займа на 3 млрд рублей в июле 2022 года и закончила в мае 2023 года. Ставка текущего купона составляет также 13% годовых, по выпуску 10 апреля предстоит исполнение оферты.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых. Эмитент в июле 2022 года разместил выпуск объемом 150 млн рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставки 2-18-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны квартальные.

ООО "СУЭК-финанс" выкупило по оферте 3 млн 578 тыс. 676 облигаций серии 001P-03R по цене 100% от номинала, или 17% эмиссии. Десятилетний выпуск объемом 21 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 года по ставке 7,5% годовых. Ставка текущего купона - 2% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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