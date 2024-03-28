Вероятен рост рынка акций РФ в четверг - ПСБ

Вероятен рост российского рынка акций на торгах в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ближайшей целью выступает годовой максимум - 3343 пунктов. Маловероятно, что он будет достигнут в четверг, но это вполне возможно в течение следующих нескольких торговых сессий, - указывает эксперт в комментарии. - Считаем, что восходящую динамику должны сохранить акции "ЛУКОЙЛа", которые смогли преодолеть уровень сопротивления. Также с оптимизмом смотрим на бумаги Сбербанка".

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