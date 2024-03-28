"Финам" повысил прогнозную цену акций Xiaomi до HKD14,07

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Xiaomi с 12,3 до 14,07 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Рейтинг "держать" для указанных бумаг был при этом подтвержден экспертами.

"Недавний отчет Xiaomi оказался в целом лучше ожиданий. Компания отразила самую высокую рентабельность в секторе и готовность выходить на рынок электромобилей. Однако финансовые результаты в ближайшие два года обещают быть хуже текущих, а стратегия эмитента предполагает планомерный рост с достижением глобальных целей в течении 10-15 лет. Рынок полностью осознает это и оценивает компанию по ее справедливой стоимости. В связи с этим мы не видим значимых среднесрочных драйверов роста для котировок акций Xiaomi, - пишет Степанов в обзоре. - При оценке стоимости бумаги мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов для Xiaomi".

Xiaomi - китайская технологическая компания, производитель потребительской электроники (смартфонов, планшетов и аксессуаров для них), умных устройств, бытовой техники.

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