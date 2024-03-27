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27 марта 2024 года 19:45

Рынок акций РФ превысил 3300п по индексу МосБиржи во главе с бумагами "Системы", просел Polymetal

Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в среду подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и сокращения потерь нефтью (Brent отыграла рубеж $86 за баррель), индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов, хотя сдерживающим фактором стало укрепление рубля. Лидерами роста выступили обновившие максимум с января 2022 года бумаги АФК "Система" (+5,5%) на дивидендных новостях, аутсайдерами - акции Polymetal (-2,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3304,09 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1129,95 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,15 рубля (-0,56 рубля).

Подорожали в среду акции АФК "Система" (+5,5%, до 21,9 рубля), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,4%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Совет директоров АФК "Система" на заседании 25 марта утвердил новую дивидендную политику компании на три года (с 2024 по 2026 год), сообщила накануне компания. Совет директоров определил, что в 2024 году целевой размер дивиденда - не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 гг. допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. На потенциальное увеличение выплат будут влиять факторы, связанные с финансовым положением "Системы", отмечается в сообщении. Кроме того, предполагается, что при условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату по дивидендам в размере до 50% от FCF за отчетный год.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей), согласно отчетности госбанка.

Подешевели акции Polymetal (-2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ большую часть среды сохранял слабоволатильную разнонаправленную динамику, индекс Мосбиржи стремился к 3300 пунктам. К вечеру покупатели усилили натиск, несмотря на укрепление рубля и невыразительную ценовую картину в нефти. Из лидеров дня можно выделить акции АФК "Система", подросшие на дивидендных новостях. Активным спросом пользовались и бумаги HeadHunter (MOEX: HHRU) (+2,4%) в свете одобрения редомициляции компании с Кипра в Россию.

Внешний фон был неоднозначным. Китайские индексы просели из-за пересмотра прогнозов по прибыльности местных компаний и сомнений в эффективности мер стимулирования. Европейские биржи, напротив, торговались в основном в умеренном "плюсе", а рост доллара на мировом рынке оказал давление на сырьевые котировки, отметил эксперт.

Важной для общерыночного сантимента может стать публикация в четверг финальной оценки ВВП США за IV квартал 2023 года. Также в этот день стоит обратить внимание на недельный отчет по числу заявок американцев на пособие по безработице. Важных корпоративных событий в четверг не ожидается. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 марта - 3225-3325 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ демонстрировал попытки роста с самого утра, не покидая "зеленую зону" до закрытия торгов. Росту фондового рынка способствовал внешний оптимизм, связанный, видимо, с началом постепенного смягчения монетарной политики мировыми центральными банками. В России корпорации рапортуют о положительных финансовых результатах за 2023 год по МСФО и успешных операционных результатах с начала года, а также рекомендуют дивиденды, что положительно влияет на котировки акций, отмечает аналитик.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции АФК "Система" на фоне утверждения новой дивидендной политики холдинга на три ближайших года. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки группы Polymetal, видимо, из-за сохраняющейся неопределенности в отношении дивидендов группы, отмечает Мильчакова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что приближающийся дивидендный сезон постепенно будет увеличивать спрос на бумаги российских компаний.

Он также отметил повышенный спрос на акции ИТ-компаний. Акции "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (-2,4%) накануне обновили исторический максимум (бумаги компании в 2,1 раза превысили цену IPO), но в среду произошла логичная коррекция. В нефтегазовом секторе обновили максимумы "префы" "Сургутнефтегаза", обратил внимание Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть консолидируется в диапазоне $85-87 за баррель, но далее, с большей вероятностью, возможны попытки выйти из боковика вверх и двинуться чуть выше $90 за баррель, считает эксперт.

Индекс МосБиржи также имеет больше шансов выйти из консолидации в рост, нежели припасть. Очень скоро усилится поддержка покупателей, ожидающих старта дивидендного сезона. Как видно по характеру торгов в последние месяцы, инвесторы продолжают активно покупать дивидендные бумаги, поэтому стоит двигаться в фарватере этой тенденции, полагает Антонов.

Совет директоров АФК "Система" определил дивидендную политику, что можно расценить как позитивную новость для акционеров АФК. Кроме того, АФК готовит IPO некоторых своих "дочек", наиболее значимым из которых будет размещение МТС-банка (MOEX: MBRD). Это позволит "Системе" не только получить "кэш", но и определить рыночную капитализацию своих бизнесов, полагает Антонов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX подросли на 0,2-0,6%), растут Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,3-0,6%).

Японский рынок поднялся на фоне ослабления иены, Китай и Гонконг снизились вслед за котировками акций технологических компаний.

Курс иены к доллару в среду достиг минимума с 1990 года в связи с ожиданиями, что Банк Японии не будет спешить с дальнейшим подъемом ключевой ставки после ее недавнего вывода из отрицательной зоны.

Член совета управляющих японского ЦБ Наоки Тамура заявил в среду, что политика регулятора будет оставаться стимулирующей в обозримом будущем. Он дал понять, что поддерживает постепенное повышение ставки.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены отыграли часть дневных потерь, понесенных на статистике о росте запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $86,08 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне), майская цена WTI - $81,52 за баррель (-0,1% и -0,4% во вторник).

По данным Американского института нефти, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

Между тем, официальные данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+21,9%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,2% и +14,1% "префы"), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (+9,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,8% и +9,8% "префы"), SFI (MOEX: SFIN) (+9,8%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (+6,7%).

Акционеры кипрской HeadHunter Group (SPB: HHR) (HH) (+2,4%) на годовом собрании в среду одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области, говорится в ее пресс-релизе. В прошлом году HH инициировала смену корпоративной структуры, в рамках процесса в калининградском САР было зарегистрировано МКАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter. Тогда же сообщалось, что Headhunter Group также планируется редомицилировать в РФ.

Снизились акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-5,7% и -3,6% "префы"), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,5%), акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4% и -10,9% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-3% и -2,9% "префы").

ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-1,4%) (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам сезона 2024 года, рост финансовых показателей дает компании ресурс для выплат, заявил финансовый директор компании Александр Синявский.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.

Просели акции ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-1,8%) на фоне новостей, что компания запускает дополнительную оферту по обмену бумаг для держателей GDR Noventiq в периметре НРД, которые ранее не успели принять участие в обмене. Как говорится в сообщении компании, в обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам будет предоставлена 1 акция российской компании. Подача заявок на обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи с 27 марта по 9 апреля 2024 года. 10 апреля компания планирует подвести итоги оферты, 11 апреля - исполнение сделок.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,42 млрд рублей (из них 6,74 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 3,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,32 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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