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27 марта 2024 года 19:40

Рубль в среду умеренно вырос к мировым валютам перед мартовским единым днем уплаты налогов

Москва. 27 марта. Доллар США, евро и китайский юань умеренно понизились на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль укрепился к бивалютной корзине накануне мартовского перечисления в бюджет основных налоговых платежей.

Курс доллара США составил 92,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,89 руб./EUR1, подешевев на 53,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,91 копейки, до 95,72 руб. Курс китайского юаня опустился на 13,7 копейки - до 12,66 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подорожал к основным мировым валютам по итогам среды, накануне единого дня уплаты налогов, который приходится на четверг, 28 марта. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД, общий объем которых, по оценке аналитиков, может достичь 2 трлн рублей.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты по случаю Страстной пятницы.

Кроме того, участники рынка следят за комментариями представителей Федрезерва. В частности, в среду выступит член руководства ФРС Кристофер Уоллер, в пятницу состоится выступление председателя американского Центробанка Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

Тем временем, член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне заявил в среду, что уверенность регулятора в возврате инфляции в еврозоне к целевому показателю в 2% к середине 2025 года растет. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ приступит к смягчению денежно-кредитной политики в июне.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта по итогам торгов в среду уверенно укрепилась как к доллару, так и к евро; основное влияние на курс оказывает предложение валюты на рынке со стороны российских экспортеров. "Июньский контракт на Brent на бирже ICE в среду в моменте опускался ниже $85 за баррель, однако к вечеру отыграл большую часть потерь. Увеличение запасов в США на неделе по 22 марта на 3,16 млн баррелей не привело к снижению цен, хоть консенсус-прогноз предполагал сокращение запасов", - говорит Беспалов.

Еще одним фактором поддержки для рубля, по словам аналитика, остается высокая ключевая ставка, которая, судя по высказываниям представителей ЦБ на пресс-конференции по итогам мартовского заседания в прошлую пятницу, вряд ли будет снижена в ближайшие месяцы. "Если говорить о зарубежных новостях, в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл выступит на мероприятии, организованным ФРБ Сан-Франциско", - отмечает Беспалов.

"Рубль в начале сессии испытал несколько умеренных просадок, которые не получили развития. В середине торгов российская валюта перешла к активному укреплению и периодически обновляла дневной максимум, выйдя в хороший плюс. Разнонаправленные движения курса рубля в узком диапазоне завершилась выходом из него вверх. Вероятно, продолжает действовать фактор налогового периода. Правда, обычно он приводит к более заметному укреплению рубля. Скорее всего, спрос на иностранную валюту остается повышенным. Поэтому исчезновение ее дополнительного предложения после прохождения завтра пика фискальных платежей способно вызвать более устойчивое ослабление рубля. Препятствовать более быстрому снижению курса рубля продолжит жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, большие обязательства экспортеров по продаже на внутреннем рынке валютной выручки. Кроме того, существенное подорожание за последнее время ключевых товаров российского экспорта должно постепенно увеличивать приток инвалюты в страну. Правда, этот эффект смазывается из-за сокращения экспорта в количественном выражении под воздействием санкций и геополитики", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки умеренно снижаются вечером в среду на данных об изменении запасов энергоносителей в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,32%, до $85,95 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,23%, до $81,41 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 0,4%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,18 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Также участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 марта на 1,74 копейки, до 92,5919 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,17 копейки, до 100,2704 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду снизился на 6,01 копейки по отношению ко вторнику и составил 92,531 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 16,65 копейки, уменьшившись до 92,4294 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 666,999 млн, из которых $459,923 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 207,076 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 14,79 копейки, до 100,2554 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 39,83 копейки, до 100,0186 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR669,131 млн, из которых EUR205,214 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR463,917 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в среду смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 марта выросла на 21 базисный пункт - до 15,5% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц, напротив, опустилась в среду на 1 базисный пункт, до 15,69% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,94% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта, до 15,45% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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