Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST

Москва. 27 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 12 базисных пунктов, до 66,84% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 9,3% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,45% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,56% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 12 базисных пунктов - до 52,32% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 10,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 79,91% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов, составив 15,7% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 3 базисных пункта - до 66,35% от номинала (доходность увеличилась на 3,5 базисного пункта - до 18,08% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 236 базисных пунктов - до 67,32% от номинала (их доходность выросла на 83 базисных пункта, до 12,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 7 базисных пунктов, составив 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренный рост после снижения в течение последних нескольких дней.

В целом глобальные инвесторы занимают выжидательную позицию в отсутствие важных статданных. Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции. Также участники рынка следят за комментариями представителей Федрезерва. В частности, в среду выступит член руководства ФРС Кристофер Уоллер.