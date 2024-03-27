"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги HeadHunter, а также удалив акции "Транснефти".

Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, X5 Retail Group, "АЛРОСА", HeadHunter, "Яндекс" и Whoosh.

Аналитики подчеркивают, что с момента последнего обновления подборка "Горячая десятка" России выросла на 4,4% против снижения индекса на 0,8%.

"Мы увеличиваем вес IT-сектора до 40% и добавляем депозитарные расписки HeadHunter, которые, по нашим оценкам, торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 г. на уровне 7х, - пишут эксперты. - Дисконт к российским - технологическим компаниям около 40%. Ожидаем сильные финансовые результаты в 2024 году на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры рынка труда. А завершение корпоративной реструктуризации может способствовать позитивной динамике расписок HeadHunter в течение ближайших месяцев".

После дробления акций аналитики исключили привилегированные акции "Транснефти" в отсутствие катализаторов роста в ближайшее время.

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