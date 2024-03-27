Акции Мечела и Распадской непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время ввиду того, что сокращение экспорта угля в дружественные страны и снижение цен на сырье с начала текущего года оказывают негативное воздействие на финансовые результаты российских угольных компаний, говорится в обзоре аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

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