Котировки бумаг МТС может ждать новая волна роста - "Велес Капитал"

Котировки бумаг "МТС" может ждать новая волна роста, рекомендация - "покупать" с целью 354 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Цена бумаг эмитента продолжает идти вверх и в среду тестирует максимумы с июля 2023 года, подойдя вплотную к психологически важной отметке 300 руб. Поддержку, очевидно, оказывают главным образом дивидендные ожидания. Мы ожидаем, что в мае "МТС" может объявить о выплате не менее 34 руб. на акцию (доходность около 11% к текущим котировкам), а наша фундаментальная рекомендация по компании - "покупать" с целевой ценой 354 руб. за штуку (потенциал роста от текущих уровней составляет около 18%). Таким образом, совокупная доходность акций "МТС" при "бычьем" сценарии может составить почти 30%, - пишет эксперт в обзоре. - Помешать покупкам могло бы общее ухудшение настроений на рынке РФ или разочарование уровнем дивидендов".

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