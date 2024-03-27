ФосАгро остается одним из самых эффективных производителей фосфорных удобрений в мире - Альфа-банк

"ФосАгро" остается одним из самых эффективных производителей фосфорных удобрений в мире, считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

"ФосАгро" в ближайшее время планирует опубликовать результаты по МСФО за 4К23. По оценкам эксперта, выручка за 4К23 останется стабильной на уровне около 120 млрд руб.

"ФосАгро" остается одним из самых эффективных производителей фосфорных удобрений в мире, - отмечает Красноженов. - По нашим расчетам, себестоимость тонны DAP (поставка в пункт назначения), включая фиксированные затраты, не превышает $300 на тонну (при денежной себестоимости - $250-270 на тонну) при текущей цене $573 за тонну на базисе FOB Baltic. Мы ожидаем, что совет директоров "ФосАгро" порекомендует выплатить за 4К23 дивиденды в размере 130-150 руб. на акцию (с доходностью около 2%). Относительно низкие цены на газ и отсутствие существенного роста цен на сельхозпродукцию продолжают оказывать давление на мировые цены на удобрения и оценку их производителей. В среднесрочной перспективе мы ожидаем структурного дефицита на рынке фосфорных удобрений ввиду дефицита новых мощностей на рынке и возможного сокращения экспорта из Китая".

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