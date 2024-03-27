"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 17000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,82%, стоп-приказ: 14450 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставила отчетность за 2023 год по МСФО, где указала снижение чистой прибыли до 2,87 млрд долларов. По мнению аналитиков, данные ожидания уже были заложены в цену, соответственно сейчас рынок оценивает перспективы и высокие затраты компании в текущем году.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция получила последний импульс вниз и сейчас идет формирование разворота (пробой сопротивления на уровне 15200 руб.). При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 14450 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,40", - указывают в "Финаме".

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля.

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