"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям АЛРОСА

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям АК "АЛРОСА" с целевой ценой 86,6 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на уровне 13,3% или 24,1% с учетом ожидаемых дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После публикации финансовой отчетности за 2023 год мы возобновляем анализ акций "АЛРОСА" и считаем, что они могут представлять интерес для инвесторов. - пишет эксперт Алексей Калачев. - Хотя компания оказалась под всеми возможными санкциями, мы считаем, что все санкционные риски "АЛРОСА" уже практически реализованы и в дальнейшем положение компании будет улучшаться по мере адаптации к сложившимся условиям работы. Возобновление "АЛРОСА" своей дивидендной политики также окажет поддержку акциям".

АК "АЛРОСА" - российская горнорудная компания с государственным участием, крупнейший в мире производитель алмазов с долей около 28% мирового рынка и доступом к трети мировых запасов алмазов.

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