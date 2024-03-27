Прогноз курса рубля на конец года изменен с 90 до 95 руб./$1 - SberCIB

SberCIB Investment Research изменил прогноз курса рубля на конец года с 90 до 95 руб./$1, говорится в комментарии аналитика инвестбанка Юрия Попова.

"Рубль в этом году торгуется около 90 руб./$1, и на этом уровне он мог бы стабилизироваться, - отмечает стратег. - Но факторов поддержки национальной валюты сейчас немного: продажи валюты экспортерами в феврале сократились и, похоже, останутся небольшими в 2024 году. Российский экспорт не будет расти из-за обязательств по ограничению добычи нефти. В 2К24 Россия добровольно снизит добычу и экспорт нефти в общей сложности на 471 тыс. барр/сут. Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ (это около 50% товарного экспорта) сократятся примерно на 7%, и эффект от роста цен будет нивелирован. Кроме того, обсуждается введение послаблений к указу об обязательной продаже валютной выручки: срок зачисления валютной выручки экспортеров в российские банки может быть увеличен с 90 до 120 дней. С января из-под действия указа вывели экспортеров, получающих более 50% внешней выручки в рублях, что могло быть одной из причин сокращения реализации валюты в феврале. Нельзя исключать и того, что спрос на валюту вырастет, если иностранные инвесторы продолжат продавать российские активы".

С учетом того, что предложение валюты, по нашему мнению, останется достаточно низким, а спрос на нее, напротив, может вырасти, эксперт SberCIB пересматривает прогноз курса рубля на этот год в сторону ослабления - с 90 до 95 руб./$1. При этом аналитик по-прежнему считает, что справедливый уровень для рубля даже при нынешнем относительно низком предложении валюты и при текущей реальной ставке составляет около 90 руб./$1.

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