Рынок акций РФ утром превысил 3290п по индексу МосБиржи, лидируют Ростелеком и Аэрофлот

Москва. 27 марта. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем предыдущего дня на дивидендных ожиданиях, сдерживающим "быков" фактором выступает проседающая нефть (Brent опустилась ниже $85,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3290 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" и "Аэрофлота".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3291,41 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1117,91 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 92,75 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+1,7% и +2,1% "префы"), "Аэрофлота" (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей), свидетельствует отчетность госбанка.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Совет директоров АФК "Система" на заседании 25 марта утвердил новую дивидендную политику компании на три года (с 2024 по 2026 год), сообщила накануне компания. Совет директоров определил, что в 2024 году целевой размер дивиденда - не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 гг. допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году. На потенциальное увеличение выплат будут влиять факторы, связанные с финансовым положением "Системы", отмечается в сообщении.

Кроме того, предполагается, что при условии "существенного сокращения" внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату по дивидендам в размере до 50% от FCF за отчетный год.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среду и в ближайшие недели индекс МосБиржи с наибольшей вероятностью продолжит движение в боковике. Внешние факторы в среду не оказывают поддержки: цена барреля нефти Brent снижается, а курс рубля топчется на месте. Поэтому следует обратить внимание на отдельные истории: в среду пройдет годовое собрание акционеров по редомициляции HeadHunter (MOEX: HHRU), а также будет опубликована отчетность "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) по МСФО за 2023 год. Стоит внимательно следить за геополитической обстановкой, от которой будет зависеть направление движения рынка в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду вновь попытается достичь важного уровня 3300 пунктов. После повышенной волатильности на рынке в конце прошлой недели ситуация стабилизировалась. Приближающийся дивидендный сезон постепенно будет увеличивать спрос на бумаги российских компаний, считает аналитик.

Аналитик также отметил повышенный спрос на акции ИТ-компаний. Акции "Группы Астра" (MOEX: ASTR) накануне обновили исторический максимум (бумаги компании в 2,1 раза превысили цену IPO), но в среду в бумагах наблюдается логичная коррекция. В нефтегазовом секторе обновили максимумы "префы" "Сургутнефтегаза", обратил внимание Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду "ВУШ Холдинг" раскроет результаты за 2023 год. Акционеры ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) проголосуют по вопросу о дивидендах за 2023 год, а акционеры HeadHunter - по вопросу о редомициляции с Кипра в САР в Калининграде. После закрытия основной торговой сессии ожидается публикация данных от Росстата по объемам промышленного производства в феврале.

Индекс МосБиржи топчется вблизи сопротивления в области 3300 пунктов с начала прошлой недели, а объемы торгов снижаются уже четыре сессии подряд. Выход из этой консолидации может определить дальнейшую траекторию на российском рынке акций, полагают эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, дешевеющая в среду нефть оказывает негативное влияние на рынок акций РФ, а ближайшая поддержка для Brent расположена в районе $85 за баррель. Нефть консолидируется в диапазоне $85-87 за баррель, но далее с большей вероятностью возможны попытки выйти из боковика вверх и двинуться чуть выше $90 за баррель, считает эксперт.

Индекс МосБиржи также имеет больше шансов выйти вверх из консолидации, нежели припасть. Очень скоро усилится поддержка покупателей, ожидающих старта дивидендного сезона. Как видно по характеру торгов в последние месяцы, инвесторы продолжают активно покупать дивидендные бумаги, поэтому стоит двигаться в фарватере этой тенденции, полагает Антонов.

Спросом пользуются бумаги, от которых инвесторы ждут высоких дивидендов - это "черные" металлурги и вновь обновившие исторический максимум привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Их стоит продолжать держать в портфелях, фазу роста они еще не завершили, считает эксперт.

Совет директоров АФК "Система" определил дивидендную политику, что можно расценить как позитивную новость для акционеров АФК. Кроме того, АФК готовит IPO некоторых своих "дочек", наиболее значимым из которых будет размещение МТС-банка. Это позволит "Системе" не только получить "кэш", но и определить рыночную капитализацию своих бизнесов, полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-0,4% во главе с Nasdaq на фоне неоднородных статданных.

Объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в феврале увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после январского падения на 6,9%. Эксперты в среднем прогнозировали рост заказов на 1,1%, по данным Trading Economics.

Между тем, индекс потребительского доверия Conference Board в марте опустился до минимальных за 4 месяца 104,7 пункта. Февральское значение индекса было пересмотрено с существенным понижением - до 104,8 пункта со 106,7 пункта.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Японский рынок вырос на фоне ослабления иены, Китай и Гонконг снизились вслед за котировками акций технологических компаний.

Курс иены к доллару в среду достиг минимума с 1990 года в связи с ожиданиями, что Банк Японии не будет спешить с дальнейшим подъемом ключевой ставки после ее недавнего вывода из отрицательной зоны.

Член совета управляющих японского ЦБ Наоки Тамура заявил в среду, что политика регулятора будет оставаться стимулирующей в обозримом будущем. Он дал понять, что поддерживает постепенное повышение ставки.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз на статданных Американского института нефти (API) о существенном росте запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $85,42 за баррель (-1% и -0,6% накануне), майская цена WTI - $80,84 за баррель (-0,9% и -0,4% во вторник).

Согласно оценкам API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 2,4 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей в стране выйдут в среду в 17:30 МСК.

Нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+21,9%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+12,8% и +11,3% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,8% и +8,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,8% и +9,5% "префы"), SFI (MOEX: SFIN) (+5,1%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+5,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,6% и +5,7% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,3% и +7,9% "префы").

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,5%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,3% и -2,3% "префы").

Просели акции ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-1,3%) на фоне новостей, что компания запускает дополнительную оферту по обмену бумаг для держателей GDR Noventiq в периметре НРД, которые ранее не успели принять участие в обмене. Как говорится в сообщении компании, в обмен на 3 GDR Noventiq инвесторам будет предоставлена 1 акция российской компании. Подача заявок на обмен будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи с 27 марта по 9 апреля 2024 года. 10 апреля компания планирует подвести итоги оферты, 11 апреля - исполнение сделок.

ПАО "ВУШ Холдинг" (-0,03%) (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам сезона 2024 года, рост финансовых показателей дает компании ресурс для выплат, заявил финансовый директор компании Александр Синявский.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,84 млрд рублей (из них 1,05 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 861,02 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 582,76 млн рублей на акции "Яндекса").