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27 марта 2024 года 11:37
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мосбиржи
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи" ввиду потенциала роста операционного дохода эмитента в 2024 году, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Наблюдательный совет назначил дату отсечки по дивиденду на 13 мая 2024 года. Ранее он рекомендовал ГОСА выплатить дивиденд по итогам 2023 года в размере 17,35 руб. на акцию, дивидендная доходность - на уровне 8,1%. ГОСА эмитента состоится 25 апреля 2024 года", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.27 марта 2024 года 17:15
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.27 марта 2024 года 15:30
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