Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- промышленное производство России в феврале (19:00 МСК);

- ВВП России в феврале (20:00 МСК);

- акционеры "Черкизово" обсудят дивиденды за 2023 год;

- собрание акционеров HeadHunter по вопросу редомициляции;

- собрание акционеров X5 Retail Group.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.