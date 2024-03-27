Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций РуссНефти на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг обыкновенных акций "РуссНефти" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"РуссНефть" опубликовала отчетность за 2023 год, где EBITDA и свободный денежный поток оказались выше ожиданий, - пишут эксперты. - Благодаря эффективному контролю над затратами компании удалось увеличить EBITDA на 5% г/г, и фактический показатель в 55 млрд руб. превысил наш прогноз на 7%. Чистая прибыль акционерам оказалась на 8% выше нашей оценки".

По мнению аналитиков, рынок, скорее всего, позитивно отреагирует на публикацию отчетности "РуссНефти", оценив хорошие показатели EBITDA и FCF. Вместе с тем Бахтин и Мордовцев подчеркивают, что риск инвестиций в акции компании остается крайне высоким: в 1К26 она по графику должна погасить в полном объеме деноминированный в долларах банковский кредит (69,5 млрд руб. на конец 2023 года), и, возможно, в 2026 году "РуссНефти" придется заплатить 21 млрд руб. за выкуп собственных привилегированных акций.

Основываясь на фундаментальных факторах, эксперты сохраняют рейтинг "покупать" по обыкновенным акциям эмитента.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.