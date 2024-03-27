Рубль может остаться на уровнях 91,5-93 руб./$1 до конца текущей недели - ПСБ

Торговый диапазон пары доллар/рубль на уровнях 91,5-93 руб./$1 может сохранить актуальность до конца текущей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая, что в четверг налоговые выплаты, экспортеры могут увеличить продажи валют в среду. Жду новых попыток доллара откатиться в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91,5-93 руб./$1. Полагаю, что этот диапазон сохранит свою актуальность до конца недели, прочность зоны 93-93,5 руб./$1 курс доллара скорее будет проверять уже в апреле", - пишет эксперт в обзоре.

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