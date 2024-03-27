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27 марта 2024 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 27 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% по итогам состоявшегося 22 марта заседания, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций, уверено поднимавшийся в начале торгов во вторник, завершил сессию в минусе на фоне неоднородных статданных. Так, объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в феврале увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после январского падения на 6,9%. Эксперты в среднем прогнозировали рост заказов на 1,1%. Между тем, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в марте опустился до минимальных за 4 месяца 104,7 пункта. Февральское значение индекса было пересмотрено с существенным понижением - до 104,8 пункта со 106,7 пункта.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду. Японский рынок растет на фоне ослабления иены, Китай и Гонконг снижаются вслед за котировками акций технологических компаний. Индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,9%. Курс иены к доллару в среду достиг минимума с 1990 года в связи с ожиданиями, что Банк Японии не будет спешить с дальнейшим подъемом ключевой ставки после ее недавнего вывода из отрицательной зоны. Стоимость доллара в ходе сессии поднималась до 151,97 иены. Фондовый Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших существенный рост запасов в США. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,46 за баррель, что на 0,92% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,6%, до $86,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,88%, до $80,9 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,4%, до $81,62 за баррель.

Согласно оценкам API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,4 млн баррелей, сообщил API. Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск.

Нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 марта выросла в 9,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 87,171 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,314 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% и составил 105,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,001%, поднявшись до 891,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,29%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,25%) и "АФК Система-1P-19" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-0,66%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,36%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что КН ФПК "Гарант-инвест" полностью разместила выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 18% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,56% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 года (в 716-й день с даты начала размещения) по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США.

ПАО "Норильский никель" (MOEX: GMKN) завершило размещение 5-летних облигаций с переменными купонами серии БО-001Р-07 объемом 100 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 марта. По выпуску предусмотрена выплата 60 ежемесячных купонов, которые будут рассчитываться как ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в 1,3% годовых. Расчетная ставка для 1-го купона составляет 17,3% годовых.

АО "Росагролизинг" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-05 с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей, а также установило финальный ориентир премии к RUONIA на уровне 180 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Техразмещение запланировано на 29 марта. Заем размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Сэтл групп" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 2 года с не менее 5 млрд до 12 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 15,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 16,65% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Техразмещение запланировано на 29 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Нижегородская малая технологичная компания ООО "Хромос инжиниринг" 28 марта начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Размещение продлится 180 календарных дней. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 19,86% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 60% номинала - в дату окончания 48-го купона.

ООО "Агротек" (Камчатский край) 28 марта начнет размещение двух выпусков 5-летних облигаций объемом 75 млн рублей каждый - серий БО-04 и БО-05. Размещение продлится до 6 июня. По займам предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала - в даты окончания 19-го и 20-го купонов. Также предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) установило ставку 11-14-го купонов облигаций серии БО-06 равной ставке 1-го купона, на уровне 8,65% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск облигаций на 10 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке полугодового купона 8,65% годовых до оферты с исполнением 4 апреля 2024 года. Период предъявления бумаг к приобретению - с 27 марта по 2 апреля 2024 года.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 26-го купона облигаций 3-й и 4-й серий на уровне 10,69% годовых. СЗКК разместила бонды общим номинальным объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов установлены на уровне 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода начиная с 7-го года обращения выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. С учетом амортизации объем каждого из выпусков в обращении на текущий момент составляет по 3,7 млрд рублей.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) выкупил по оферте 4 млн 191,337 тыс. облигаций серии 001Р-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 83,83% займа. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты через год - 15,5% годовых.

АО "Роснано" выплатило последний купон и погасило выпуск облигаций серии БО-002Р-04 без госгарантии на общую сумму 5,4 млрд рублей. Выплата по последнему, 16-му, купону составила 90,344 млн рублей. С учетом проведенной оферты в декабре 2020 года, когда компания выкупила бумаги на 1,189 млрд рублей, остаток для погашения номинальной стоимости бондов составил 5,311 млрд рублей. Выпуск 4-летних облигаций объемом 6,5 млрд рублей был размещен в марте 2020 года по ставке купона 8,75% годовых. Ставка последнего купона по займу составляла 6,75% годовых. В обращении остается два выпуска облигаций "Роснано": классические бумаги с госгарантией на 13,4 млрд рублей и погашением в марте 2028 года и биржевые облигации без госгарантии на 1,68 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 года. Оба без оферт и амортизаций.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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