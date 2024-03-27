Вероятна консолидация индекса Мосбиржи на 3285-3300п в ближайшие дни - инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться на уровнях 3285-3300 пунктов в ближайшие дни в отсутствие ярких катализаторов, прогнозируют аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Несмотря на ряд жестких заявлений, связанных с событиями прошлой пятницы (22 марта), индекс Мосбиржи по итогам торгов вторника практически не изменился на пришедших в норму объемах. Заметно "лучше рынка" оказалась динамика в бумагах "ТКС Холдинг", чьи котировки стабилизировались выше 3000 рублей за штуку. Кроме того, на фоне наблюдавшегося в последние дни ослабления рубля подросли в цене "префы" "Сургутнефтегаза" и большинство металлургических бумаг. Основным формальным аутсайдером были акции "НОВАТЭКа" после дивидендной отсечки обновившего минимумы за несколько месяцев, - указывают эксперты в обзоре. - Ярких катализаторов в ближайшие дни не предвидится, за исключением финансовой отчетности ряда эмитентов, поэтому индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи уровня сопротивления (на 3285-3300 пунктах)".

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