Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3300п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вновь попытаться достичь важного уровня, который находится на отметке 3300 пунктов, на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"После повышенной волатильности на фондовом рынке в конце прошлой недели ситуация стабилизировалась. Приближающийся дивидендный сезон постепенно будет увеличивать спрос на бумаги российских компаний", - отмечает эксперт в комментарии.

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