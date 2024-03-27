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27 марта 2024 года 09:08

Brent торгуется у $85,5 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги вторника снижением. Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть снижаются в среду утром, Brent торгуется у $85,5 за баррель.

Американский рынок акций, уверено поднимавшийся в начале торгов во вторник, завершил сессию в минусе на фоне неоднородных статданных.

Так, объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в феврале увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после январского падения на 6,9%. Эксперты в среднем прогнозировали рост заказов на 1,1%, по данным Trading Economics.

Между тем, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в марте опустился до минимальных за 4 месяца 104,7 пункта. Февральское значение индекса было пересмотрено с существенным понижением - до 104,8 пункта со 106,7 пункта.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подешевели на 2,1% по итогам торгов. Компания сообщила во вторник, что согласовала с более чем 99% истцов условия урегулирования претензий, полученных ею в рамках дела о неисправных берушах. По условиям соглашения, совокупные выплаты 3M в связи с этим делом в период с 2023 года по 2029 год составят до $6 млрд, говорится в сообщении компании. Необходимые средства ранее были зарезервированы компанией на эти цели.

Стоимость бумаг United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. (UPS) упала на 8,2%, несмотря на сильный долгосрочный прогноз, озвученный компанией в рамках встречи с инвесторами и аналитиками. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки обнародовала ориентиры для развития на следующие три года, в частности, она рассчитывает получить выручку в диапазоне $108-114 млрд в 2026 году. Средний прогноз опрошенных LSEG аналитиков для этого показателя составляет $102,1 млрд.

Котировки акций IT-гигантов завершили торги во вторник в минусе: бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,8%, Meta Platforms (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 1,4%.

Стоимость акций Krispy Kreme Inc. подскочила на 39,4% на информации о заключении компанией партнерского соглашения с McDonald''s Corp. (SPB: MCD) В соответствии с соглашением, пончики Krispy Kreme будут продаваться во всех заведениях сети McDonald''s на территории Соединенных Штатов.

Бумаги McDonald''s практически не изменились в цене по итогам торгов.

Акции McCormick & Co. (SPB: MKC) подорожали на 10,5%. Производитель специй и приправ в первом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 19%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Trump Media & Technology Group Corp., материнской компании соцсети Дональда Трампа Truth Social, выросла на 16% к закрытию рынка. В понедельник было объявлено о завершении слияния компании Трампа со SPAC (Digital World Acquisition Corp.), после чего акции начали торговаться под новым тикером - DJT. Стоимость бумаг новой компании по итогам дебютных торгов в понедельник выросла на 35%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 31,31 пункта (0,08%) и составил 39282,33 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 14,61 пункта (0,28%) - до 5203,58 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 68,77 пункта (0,42%) и составил 16315,7 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду.

Японский рынок растет на фоне ослабления иены, Китай и Гонконг снижаются вслед за котировками акций технологических компаний.

Индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов. Курс иены к доллару в среду достиг минимума с 1990 года в связи с ожиданиями, что Банк Японии не будет спешить с дальнейшим подъемом ключевой ставки после ее недавнего вывода из отрицательной зоны.

Стоимость доллара в ходе сессии поднималась до 151,97 иены.

Член совета управляющих японского ЦБ Наоки Тамура заявил в среду, что политика регулятора будет оставаться стимулирующей в обозримом будущем. Он дал понять, что поддерживает постепенное повышение ставки.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавляют в цене 0,9% в ходе торгов, Toyota Motor - 0,6%, Tokyo Electron - 1,9%, Fast Retailing - 2%. В то же время дешевеют акции Socionext (-3%), Kawasaki Kisen Kaisha (-0,1%)/

Фондовый Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,1%.

Акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. подешевели на 2,5% в ходе торгов. Накануне китайский интернет-гигант сообщил, что не будет выводить на IPO логистическую "дочку" - Cainiao Smart Logistics Network. Cainiao отозвала заявку на проведение IPO в Гонконге.

Alibaba, владеющая примерно 63,7% Cainiao, намерена выкупить у миноритарных акционеров оставшиеся акции логистической "дочки", общая стоимость которых оценивается в сумму до $3,75 млрд.

Бумаги BYD Co. Ltd. в Гонконге подешевели на 6%. Ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 19%, минимальными темпами с первого квартала 2022 года.

Во вторник Китай подал жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявив, что в рамках действующего в стране законопроекта Inflation Protection Act (IRA) Штаты субсидируют производство электромобилей, исключая при этом доступ китайских продуктов на рынок в нарушение правил конкуренции. Жалоба подана с целью защиты интересов китайских производителей электромобилей и защиты глобальной конкуренции, говорится в сообщении Минторга КНР, которое цитирует агентство "Синьхуа".

В числе лидеров снижения в Гонконге в среду - акции China Mengniu Dairy (-7,9%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-4,8%), Citic Ltd. (-6,5%).

В материковом Китае дешевеют акции Zhongji Innolight (-1,8%), Dawning Information (-1,4%), Foxconn Industrial (-3,9%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших существенный рост запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $85,54 за баррель, что на $0,71 (0,82%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,5 (0,6%), до $86,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,61 (0,75%), до $81,01 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,33 (0,4%), до $81,62 за баррель.

Согласно оценкам API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 2,4 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск.

Нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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