Прогнозная цена акции Мосбиржи в 2024г составляет 230 руб. - Freedom Finance Global

Акции "Московской биржи" выглядят как весьма привлекательное вложение с точки зрения защиты рублевых сбережений от инфляции на фоне предполагаемой дивидендной доходности бумаги на уровне 8% по итогам 2023 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогнозная стоимость акции эмитента в текущем году составляет 230 рублей за штуку, указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.