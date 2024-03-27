Индекс Мосбиржи обладает шансами на продолжение роста в апреле - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на продолжение подъема в следующем месяце по мере приближения дивидендного сезона, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Февральский план по индексу на март реализован - он ушел на полугодовые максимумы и в моменте даже был пик за два года, выше 3340 пунктов. Последовавшая коррекция не имела серьезного продолжения, и месяц может закрыться в области 3300 пунктов. Годовая трендовая поддержка повышается над 3200 пунктами, и пока индекс Мосбиржи выше, говорить о развороте основной позитивной тенденции не приходится, - пишет аналитик в обзоре. - В апреле у индекса Мосбиржи есть предпосылки продолжить подъем - приближается дивидендный сезон, и под идею выплат инвесторы и активные трейдеры могут приобретать бумаги как бы на опережение. В нашем дивидендном топе "префы" "Сургутнефтегаза" и "Транснефти", "МТС", Сбербанк и "Северсталь". Локальный максимум марта в индексе находится на 3340 пунктах, и это минимальный ориентир вверх на апрель. Годовой таргет бенчмарка выше 3650 пунктов не меняется".

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