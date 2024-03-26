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26 марта 2024 года 19:35

Рынок акций РФ превысил 3285п по индексу МосБиржи во главе с "префами" Сургутнефтегаза, просел НОВАТЭК

Москва. 26 марта. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи превысил 3285 пунктов. Лидерами роста выступили обновившие максимумы "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), подешевели после отсечки дивидендов акции "НОВАТЭКа" (-3,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3285,54 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1116,21 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 92,69 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%, до 64,315 рубля), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Поддержку акциям "Газпрома" оказали новости, что концерн купит 27% в "Сахалинской энергии", на которую ранее претендовал "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).

Правительство РФ утвердило ООО "Сахалинский проект" новым покупателем невостребованной доли 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия". Ранее правительство утверждало покупателем на эту долю дочернюю компанию "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК Московская область".

Компания "Сахалинский проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Единственный учредитель - компания группы "Газпром" (MOEX: GAZP) - ООО "Газпром Сахалин Холдинг".

Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" за 2023 год по РСБУ составила 695,57 млрд рублей после 747,246 млрд рублей за 2022 год, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Вместе с тем опубликованный результат превосходит большинство показателей годовой прибыли за историю корпорации (больше прибыль была только в 2022, 2021 и 2011 годах).

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Выход отчетности по МСФО ожидается до конца апреля.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-3,6%, до 1315,4 рубля; дивиденды за II полугодие 2023 года - 44,09 рубля на бумагу), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,4% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник торговался разнонаправленно, индекс МосБиржи курсировал на подступах к отметке 3300 пунктов. Достичь этого рубежа мешали попытки укрепления рубля, ценовая неуверенность нефти и геополитические опасения, полагает эксперт.

Внешний фон был умеренно позитивным. В США февральские статданные по заказам на товары длительного пользования вышли лучше прогнозов аналитиков, а мартовский индекс потребительского доверия от Conference Board уступил как ожиданиям, так и уровням показателя, зафиксированным в феврале.

Росстат в среду опубликует сведения по динамике промышленного производства в феврале, "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) представит финансовые результаты за 2023 год. Также в середине недели состоятся собрания акционеров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) и HeadHunter (MOEX: HHRU), в первом случае на повестке будет вопрос утверждения дивидендов, во втором - редомициляция с Кипра. Бахтин прогнозирует значение индекса МосБиржи на 27 марта в 3225-3325 пунктов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, "Газпром" приобрел долю Shell (SPB: RDS.A) в проекте "Сахалин-2" по цене 94,8 млрд руб. после того, как "НОВАТЭК" отказался от сделки. Структура "Газпрома" уже контролирует половину оператора проекта, и приобретение дополнительной доли позволит ей укрепить позиции в регионе. С точки зрения теханализа, закрепление индекса МосБиржи выше уровня 3280 пунктов открывает дорогу к дальнейшему росту, считает аналитик.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что рынок акций РФ после вялых дневных колебаний к закрытию торгов вернулся к небольшому росту. Цена нефти Brent незначительно просела, видимо, в связи с тем, что ОПЕК+ не будет проводить в начале апреля дополнительной министерской встречи по поводу квот на добычу нефти, полагает аналитик.

Акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%, до 94,46 рубля) выросли на позитивных новостях и ожиданиях объявления советом директоров корпорации рекомендаций годовому общему собранию акционеров по дивидендам за 2023 год. Исходя из дивидендной политики компании, предполагающей выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО (при этом не менее 5 руб. на акцию), дивиденды "Ростелекома" за 2023 год могут составить не менее 6,3 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию (в этом случае дивидендная доходность может составить не менее 6,7% годовых). Позитивной новостью стало то, что "Ростелеком", а также ряд других лидеров российского IT-рынка рассматривают возможность приобретения крупного отечественного разработчика операционных систем, полагает аналитик.

Акции НМТП (+2,4%) выросли на фоне выхода неплохой отчетности за 2023 год по РСБУ: чистая прибыль компании выросла на 7% (до 29,35 млрд руб.), превысив на 0,7% размер годовой выручки. Такой результат стал возможным благодаря росту доходов компании от участия в других организациях за год в 2,2 раза (до 17,806 млрд руб.), что на 10,6% превысило размер прибыли НМТП, полученной непосредственно от ее операционной деятельности, отмечает Мильчакова.

Группа НМТП выиграла также от нестабильной геополитической обстановки, учитывая, что отказ Германии от российской нефти, поступавшей ранее на ее НПЗ по нефтепроводу "Транснефти" (MOEX: TRNF) "Дружба", привел к перенаправлению этих объемов в морские порты России и, в частности, увеличил перевалку нефти через порты группы НМТП на 7%. Группа компаний также сообщила, что во II квартале текущего года ее совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года, что положительно повлияло на котировки акций, полагает Мильчакова.

Мосбиржа определилась с датой закрытия реестра для получения дивидендов по итогам 2023 года, которая назначена на 13 мая. В начале марта наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 25 апреля, одобрить дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб. на акцию. Дивидендная доходность по акциям Мосбиржи составляет 8%, при том, что годовая инфляция в текущем году должна снизиться до 4-4,5%. Таким образом, акции Мосбиржи выглядят весьма привлекательными для вложений средств с точки зрения защиты рублевых сбережений от инфляции. Целевая цена акций Мосбиржи составляет 230 руб. в текущем году, считает Мильчакова.

Лидерами понижения выступили акции "НОВАТЭКа" после отсечки дивидендов и на фоне новостей, что компания не будет выкупать долю ушедшей из России Shell в предприятии по производству СПГ "Сахалинская энергия". В среду индекс МосБиржи будет снова двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов, пара USD/RUB проведет торговый день в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, во вторник рынок акций РФ с переменным успехом продолжил поступательный рост, преодолев негативный настрой, вызванный терактом в "Крокусе" в пятницу вечером. Кроме того, активно помогает рынку и растущий паттерн на нефтяных рынках.

На первый план снова начинают выходить бумаги "Газпрома", которые довольно долго пребывали в аутсайдерах прошлого года и в 2024 году не сильно радовали ростом цен. Причиной роста спроса на бумаги в ближайшее время стала новость, что долю Shell в проекте "Сахалин-2" получит именно "Газпром", а не "НОВАТЭК".

"Мы рекомендуем держать бумаги "Газпрома" долгосрочно. Фундаментально оцениваем новость как позитивную: в будущем "Газпром" сможет существенно увеличить объемы производства СПГ. Есть и технические причины для роста его бумаг: долгосрочный спред доходности акций "Газпрома" и индекса МосБиржи сейчас на своем абсолютном максимуме - около 210%. То есть индекс МосБиржи исторически опережает акции "Газпрома" более чем в 3 раза. Это аномальная ситуация, которая не может продолжаться долго", - считает Абелев.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,1-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили по 0,3%).

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в марте составил 104,7 пункта. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индекса составило 104,8 пункта, а не 106,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс в марте поднимется до 107 пунктов с объявленного прежде февральского уровня, по данным Trading Economics.

На этой неделе инвесторы также ждут публикации индексов деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Китая, а также индекса PCE в США.

На нефтяном рынке во вторник цены стабилизировались после роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,62 за баррель (-0,1% и +1,6% накануне), майская цена WTI - $82,09 за баррель (+0,2% и +1,6% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США, пишет MarketWatch.

Между тем в результате атак украинских дронов нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+21,9% и +21,4% "префы"), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,9%), акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+8,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+8,3%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+8,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+6,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+6,8%).

"Русснефть" (MOEX: RNFT) (+1,7%) в 2023 году получила чистую прибыль в 20,441 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Нефтекомпания сохранила данный показатель практически на уровне предыдущего года, по итогам которого чистая прибыль составила 20,446 млрд рублей. Выручка "Русснефти" в прошлом году снизилась на 17,9%, до 238,7 млрд рублей; себестоимость - на 26,2%, до 172,2 млрд рублей.

Снизились акции ПАО "Иркут" (MOEX: IRKT) (-3,6%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-3,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,8%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-2,1%).

Просели акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-0,3%, до 0,5532 рубля). Стоимость одной обыкновенной акции "ОГК-2" дополнительного выпуска, размещаемого по закрытой подписке, составляет 55,63 копейки, говорится в материалах компании. Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", а допэмиссия будет оплачена денежными средствами или путем зачета денежных требований к ПАО "ОГК-2". "ГЭХ Инжиниринг", как и "ОГК-2", входит в "Газпром энергохолдинг".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,78 млрд рублей (из них 7,86 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 5,72 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 4,31 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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