Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Lululemon до $400

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Lululemon Athletica Inc. до $400 за штуку с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента инвесткомпании Георгия Ващенко.

"Компания представила результаты за четвертый квартал и весь 2023 финансовый год, а также провел авебкаст для инвесторов. Показатели выручки и прибыли на акцию компании пятнадцатый раз подряд оказалась лучше консенсуса, - отмечает эксперт. - Однако гайденс был ухудшен и отмечены некоторые негативные моменты, что привело к сильнейшему за много лет однодневному падению котировок акций компании. Мы оцениваем отчетность Lululemon как сильную. Темпы роста выручки замедлились после нескольких кварталов бурного роста, но все еще остаются двузначными, а на международном рынке рост продаж превысил 50%. Это значительно лучше, чем у таких аналогов, как Nike или Under Armor. Реализация плана по удвоению выручки находится на важном этапе и выдерживается по срокам. Рентабельность основных показателей ожидается на уровне прошлого года".

На взгляд аналитика, после спада и пересмотра таргета акции Lululemon все еще выглядят немного перекупленными с фундаментальной точки зрения. Инфляционное давление снижается, но потребительский спрос в этом году будет слабеть, а на отдельных международных рынках (Китай, часть Европы, Ближний Восток) он будет неустойчивым. Биржевые игроки, вероятнее всего, станут оценивать бумагу более консервативно.

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