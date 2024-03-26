Заявленный ориентир нового выпуска бондов О''Kей находится вблизи справедливого уровня - "Велес Капитал"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций ООО "О''Kей" серии 001P-06 находится вблизи справедливого уровня, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"ООО "О''Kей" планирует 27 марта провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом 3 млрд руб, - указывает Кравченко. - Ориентир купона по выпуску установлен на уровне 16% годовых, что предполагает доходность к оферте через 3 года на уровне 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. В целом мы оцениваем объявленный ориентир нового выпуска относительно справедливым уровнем размещения. Ориентир предлагает лишь символическую премию к кривой доходности наиболее ликвидных выпусков представителей соответствующего отраслевого сегмента, включая другие выпуски и самой компании "О''Kей". В случае сдвига купонного ориентира вниз новый выпуск представляется нам относительно дорогим. Впрочем, с учетом скудного предложения облигаций соответствующего отраслевого сегмента в диапазоне дюрации 2-3 года новый займ вероятно будет пользоваться повышенным спросом инвесторов даже при более низкой доходности".

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