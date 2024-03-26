"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $194,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целевой ценой $194,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $164,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Apple провели ряд мероприятий в Китае - одним из них были переговоры по сотрудничеству с компанией Baidu в сфере искусственного интеллекта, отмечают аналитики. По их мнению, синергия этих двух компаний может дать новый импульс для Apple не только в сегменте развития технологии искусственного интеллекта, но и оказать влияние на продажи их продукции на территории Китая.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $164,75 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9", - указывают в "Финаме".

Apple - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, телефонов и программного обеспечения.

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