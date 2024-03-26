Рост рынка акций РФ утром забуксовал из-за просевшей нефти, лидирует "ТКС Холдинг"

Москва. 26 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов забуксовал в росте из-за коррекции нефти вниз (Brent просела в район $86,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; лидерами роста вступают акции "ТКС Холдинг", аутсайдерами - бумаги "НОВАТЭКа".

К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 3282,2 пункта (+0,02%, в начале торгов был рост до 3291 пункта), индекс РТС - 1114,58 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 92,75 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Поддержкой для акций "Газпрома" стала новость о том, что концерн купит 27% в "Сахалинской энергии", на которую ранее претендовал "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).

Правительство РФ утвердило ООО "Сахалинский проект" новым покупателем невостребованной доли 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия". Ранее правительство утверждало покупателем на эту долю дочернюю компанию "НОВАТЭКа" - ООО "НОВАТЭК Московская область".

Компания "Сахалинский проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Единственный учредитель - компания группы "Газпром" (MOEX: GAZP) - ООО "Газпром Сахалин Холдинг".

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в начале недели стремительно отскочил вверх, даже не дойдя до поддержки 3200 пунктов, что может ознаменовать старт восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Однако не стоит забывать, что после теракта в "Крокус Сити Холл" инвесторы будут крайне внимательно следить за геополитической ситуацией и проявлять особую осторожность при заключении сделок в ближайшие недели. На американском рынке во вторник не ожидается важных макроэкономических новостей, поэтому торги должны пройти относительно спокойно, считают эксперты "БКС МИ".

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, следует ожидать сохранения спроса на бумаги "Газпрома", которые сильно отстают от рынка. Поэтому появление любых позитивных новостей способно привести к бурному росту акций компании. Также аналитик отдает предпочтение бумагам "Газпром нефти" и "Роснефти", которые протестировали свои 200-дневные средние после сильного падения и теперь могут продолжить рост.

Спрос на акции "Газпрома" вырос после сообщений о том, что компания получит долю в проекте "Сахалин-2", на которую ранее претендовал "НОВАТЭК", пояснил Головинов.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, никаких особых причин для роста нефти в начале недели не было, во вторник цены Brent стабилизировались чуть ниже $87 за баррель. Это сильное сопротивление, пробой которого спровоцирует попытки движения выше $90 за баррель. Основным драйвером роста является приближение сезона увеличенного спроса на топливо, а также отставание нефти от многих других сырьевых активов, считает эксперт.

Отскок рынка акций РФ вверх в понедельник после просадки на новостях о теракте в "Крокус Сити Холле" говорит об отсутствии настроя на нисходящую коррекцию. В то же время на серьезный подъем не стоит рассчитывать, поскольку для него нет свободных денег и драйверов, считает эксперт.

Тем временем продолжается прием заявок на участие в IPO крупнейшей российской независимой лизинговой компании "Европлан". Если верить прогнозам "Эксперт РА", то в этом году отрасль может вырасти на 18%, что весьма неплохо. А если учесть, что по "Европлану" обещает быть серьезная переподписка, то есть смысл участвовать в IPO. Обычно чем больше переподписка, тем сильнее рост бумаги в первые часы или дни после начала торгов, отметил Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,4% во главе с Dow, рынок взял передышку в начале последней недели первого квартала, которая будет короткой в связи с пасхальными праздниками.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали неожиданное снижение продаж новостроек в США в прошлом месяце на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 662 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 675 тыс., по данным Trading Economics.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На этой неделе инвесторы ждут публикации индексов деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Китая, а также индекса PCE в США.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо корректируются после роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 мск во вторник составила $86,54 за баррель (-0,12 и +1,6% накануне), майская цена WTI - $81,76 за баррель (-0,2% и +1,6% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США, пишет MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112.

Между тем в результате атак украинских дронов нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 мск составил 13,96 млрд рублей (из них 2,73 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 2,28 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,35 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").