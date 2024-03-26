"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Мосбиржи

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 240,2 рубля за штуку, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Результаты эмитента за 4К23 оказались сильными, с превышением наших и рыночных ожиданий. Компания продемонстрировала внушительный рост доходов по основным направлениям деятельности, выигрывая от существенного восстановления объемов торгов и высоких процентных ставок. Мы ожидаем, что позитивные факторы продолжат действовать и в 2024 году, в связи с чем "Московская биржа" будет и далее весьма уверенно чувствовать себя в финансовом плане. Акции, на наш взгляд, сохраняют инвестиционную привлекательность", - пишет эксперт.

"Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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