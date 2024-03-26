Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Газпрома и НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Правительство РФ согласовало продажу 27,5%-ной доли в проекте "Сахалин-2", которой ранее владела Shell, структуре "Газпрома" по цене 94,8 млрд руб. Эмитент уже является оператором и контролирующим акционером (50% плюс одна акция) проекта, который производит 11,5 млн тонн СПГ и 3,7 млн тонн нефти в год. Напомним, что в 2022 году стали появляться сообщения, что "НОВАТЭК" интересуется проектом и участвует в отборе покупателя доли, - пишут эксперты в материале. - С нашей точки зрения, такое приобретение увеличит стоимость газового гиганта и в целом позитивно для "Газпрома". Цена соответствует 2,3 чистой прибыли "Сахалина-2" за 2021 год и 0,9 от уровня 2022 года. По нашим оценкам, стоимость "Газпрома" благодаря сделке может вырасти на 230 млрд руб. (+9,7 руб. к справедливой цене акции). На котировках "НОВАТЭКа" новости, вероятно, скажутся несколько негативно, поскольку рынок мог расценивать компанию как потенциального покупателя".

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