Индекс Мосбиржи может подняться выше 3300п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться выше уровня в 3300 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ожидаем сохранение спроса на бумаги "Газпрома", которые сильно отстают от рынка, поэтому появление любых позитивных новостей способно привести к бурному росту цены. Также предпочтение отдаем бумагам "Газпром нефти" и "Роснефти". Акции обеих компаний протестировали свои 200-дневные средние после сильного падения. Надеемся, что снижение бумаг завершилось и они готовы хотя бы частично восстановить потери", - отмечает эксперт в комментарии.

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