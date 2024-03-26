Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% по итогам пятничного заседания, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 22 марта стало плановое заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо сохранена на уровне 16% годовых. При этом регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, жесткость рынка труда вновь усилилась.

ЦБ РФ вновь не дал направленного сигнала по ДКП в заявлении по итогам совета директоров. "Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, заявляет ЦБ.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. Рынок взял передышку в начале последней недели первого квартала, которая будет короткой в связи с пасхальными праздниками. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали неожиданное снижение продаж новостроек в США в прошлом месяце. Продажи новых домов в феврале уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. новостроек, а не 661 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 675 тыс. домов.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона на торгах во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику. Негативным фактором выступает слабая сессия в США: накануне основные американские индексы закрылись снижением на 0,3-0,4%. На этой неделе инвесторы ждут публикации индексов деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Китая, а также индекса PCE в США. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился всего на 0,04%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,4%, а южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют лишь незначительные изменения утром во вторник после заметного роста накануне. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $86,72 за баррель, что всего на 3 цента ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на 1,6%, до $86,75 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 2 цента и составили $81,93 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 1,6%, до $81,95 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США. Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112. Между тем в результате атак украинских дронов нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 марта снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,564 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,894 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,07% и составил 105,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (23-25 марта) прибавил 0,005%, поднявшись до 891,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (-0,62%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,43%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,35%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1P-21" (+0,36%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,22%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 005Р-03 номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 6,96% займа на 208,7 млн рублей. Доразмещение эмиссии проходило с 14 марта. Цена размещения была установлена на уровне 100% от номинала (1 тыс. рублей). Основной выпуск 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом 17 млрд рублей банк разместил в начале марта. Ставка 1-13-го квартальных купонов установлена на уровне 13,7% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 14,42% годовых.

МФК "Быстроденьги" завершила размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 12 марта. Цена размещения составила 100,75% от номинальной стоимости. Основной выпуск облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,644 млн рублей эмитент размещал с конца декабря 2023 года по начало января текущего года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых, объявлена оферта через год (в декабре 2024 года).

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 28 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-14R объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 3 апреля.

ООО "Легенда" 5 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере не выше 17,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 18,68% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона - 66,66% от номинала. В результате дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) 9 апреля планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 275 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Контрол лизинг" планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, будет предусмотрена амортизационная система погашения. В результате дюрация составит около 2,5 лет. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в октябре 2021 года. В сентябре 2023 года компания разместила дебютный выпуск бондов на 1 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "МТС-банк" утвердил размещение выпусков бессрочных субординированных облигаций серий 05СУБ и 06СУБ объемом 9 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость бондов - 10 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 43-го купона облигаций 29-й серии на уровне 8,69% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 15-го купона 10-летних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей на уровне 21% годовых. Компания 1 февраля начала размещение бондов. Оно продлится до 16 января 2025 года. Ставка 1-13-го купонов установлена на уровне 21% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей. Дебютный выпуск на 200 млн рублей "НФК-Структурные инвестиции" начала размещать в мае 2023 года, размещение продлится до 2 мая текущего года.