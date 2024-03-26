Котировки нефти пока обладают шансами на продолжение роста - "Алор Брокер"

Основными драйверами роста котировок нефти марки Brent в текущий момент являются приближение сезона увеличенного спроса на топливо, а также отставание от многих других сырьевых активов, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Никаких особых причин для роста "черного золота" в понедельник не было, но по итогам дня оно подорожало на 1,3%. Сейчас нефть торгуется без изменений относительно закрытия - чуть ниже $87 за баррель. Это сильное сопротивление, пробой которого спровоцирует попытки движения выше $90 за баррель, - отмечает эксперт в комментарии. - Не исключаем, что во вторник котировки будут тестировать преграду. Основным драйвером роста является приближение сезона увеличенного спроса на топливо, а также отставание нефти от многих других сырьевых активов".

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