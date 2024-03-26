Поддержку рублю во вторник окажут приближение налоговых выплат и цена нефти - ПСБ

Поддержку рублю на торгах во вторник продолжат оказывать приближение мартовских налоговых выплат и уровень нефтяных цен, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром вторника на малоликвидном рынке доллар вновь пытается расти и вернуться к 93 руб./$1. Мы склонны ждать отката в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91,5-93 руб./$1 на начало недели. Поддержкой рублю продолжит выступать в первую очередь повышенная активность экспортеров на завершающей стадии подготовки к объемным налоговым выплатам в предстоящий четверг. Неплохой внешний фон и дорогая нефть также настраивают на укрепление рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.