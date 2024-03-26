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26 марта 2024 года 09:10

Фондовые индексы США закрылись снижением на 0,3-0,4%

Фондовые индексы США снизились в понедельник, подешевели акции крупных IT-компаний. Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются на торгах во вторник. Нефть стабильна во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением.

Рынок взял передышку в начале последней недели первого квартала, которая будет короткой в связи с пасхальными праздниками.

Фондовые индексы уверенно выросли по итогам прошлой недели и показывают существенный квартальный подъем. С начала года S&P 500 прибавил 9,4%, Dow Jones Industrial Average - 4,3%, Nasdaq Composite - 9,2%, по данным FactSet.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали неожиданное снижение продаж новостроек в США в прошлом месяце.

Продажи новых домов в феврале уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. новостроек, а не 661 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 675 тыс. домов, по данным Trading Economics.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) подешевели соответственно на 0,8%, 0,5% и 1,3% по итогам торгов.

Европейская комиссия (ЕК) инициировала проверки в отношении трех IT-гигантов на предмет выполнения ими условий нового закона о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA).

"Еврокомиссия подозревает, что меры, принятые компаниями, не обеспечивают эффективного выполнения ими обязательств, предусмотренных DMA", - говорится в сообщении регулятора.

Регулятор также сообщил, что начнет собирать информацию, касающуюся практик Amazon.com Inc. (SPB: AMZN). Стоимость бумаг компании увеличилась к закрытию рынка на 0,5%.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) снизилась на 1,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (AMD) - на 0,6%. Как сообщила газета Financial Times, власти Китая ввели новые правила, требующие от госучреждений замены иностранных технологий местными решениями, что будет означать постепенный отказ от использования в ПК и серверах чипов Intel и AMD.

Новые правила также предусматривают постепенный отказ от операционной системы Windows от Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и баз данных, разработанных иностранными компаниями, пишет газета. Акции Microsoft подешевели на 1,4%.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 1,4% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Дэвид Калхун покинет свой пост в конце 2024 года. Председатель совета директоров Ларри Келлнер уйдет в отставку в мае, после годового собрания акционеров, сообщила Boeing. Новым председателем станет Стив Моллекопф, бывший гендиректор Qualcomm. Стэн Дил, президент и гендиректор подразделения, выпускающего гражданские самолеты Boeing, покидает компанию немедленно.

Капитализация авиакомпании United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. упала на 3,4%. Как сообщила газета The Wall Street Journal, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) обеспокоено высоким уровнем проблем с безопасностью на рейсах United Airlines и намерено увеличить надзор за United.

Стоимость бумаг Lucid Group Inc. выросла на 5,4%. Американский производитель электромобилей сообщил, что разместит акции на $1 млрд в пользу своего мажоритарного акционера - саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 1,1%, несмотря на ухудшение рекомендации для бумаг компании до "нейтрально" с "покупать" аналитиком Mizuho Виджаем Ракешем.

Ракеш также понизил рекомендации для бумаг NIO (SPB: NIO) Inc. (+0,4%) и Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. (-1,4%) По мнению эксперта, замедление темпов роста спроса на электромобили в мире, увеличение запасов готовой продукции и снижение доступности ликвидности будут негативно влиять на результаты всех трех компаний в течение следующего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник упал на 162,26 пункта (0,41%) и составил 39313,64 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 15,99 пункта (0,31%) - до 5218,19 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 44,35 пункта (0,27%) и составил 16384,47 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно опускается на торгах во вторник.

Негативным фактором стала слабая сессия в США: накануне основные американские индексы закрылись снижением на 0,3-0,4%.

На этой неделе инвесторы ждут публикации индексов деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Китая, а также индекса PCE в США, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%.

В Гонконге существенный подъем демонстрируют акции China Merchants Bank Co. (+5%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+4%), Techtronic Industries Co. (+3%) и Longfor Group Holdings Ltd. (+2,8%).

Цена бумаг Lenovo Group поднимается на 2,3%, Tencent (SPB: 700) - на 2%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,9%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,75%.

Капитализация PetroChina Co. (SPB: 857) увеличивается на 1,2%. Китайская нефтегазовая компания по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль на 8,3% - до рекордных 161,1 млрд юаней ($22,34 млрд).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается менее чем на 0,1%.

Котировки бумаг Tokyu Corp. падают на 8,9%, Nissan Motor Co. - на 3,8%, Sumitomo Pharma Co. - на 2,5%, Fast Retailing Co. - на 1,6%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижается на 0,6% и 0,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,7%.

Рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics увеличивается на 1,8%, автопроизводителя Hyundai - на 1%.

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили активным ростом.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск составляет $86,82 за баррель, что на 7 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на $1,32 (1,6%), до $86,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 6 центов и составили $82,01 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $1,32 (1,6%), до $81,95 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США, пишет MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112.

Между тем в результате атак украинских дронов нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

"За последние три недели было совершено восемь атак на российские НПЗ, и это выглядит частью кампании Украины по дестабилизации российского энергетического сектора", - написали аналитики компании под руководством Алекса Ходса.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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