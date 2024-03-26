SberCIB подтверждает оценку "покупать" для бумаг X5

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для бумаг X5 Retail Group, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Усмановой.

"Мы умеренно позитивно оцениваем представленные финансовые результаты эмитента за 4К23 по МСФО. X5 демонстрирует двузначные темпы роста выручки и улучшение операционной рентабельности. Опасения вызывает рост капитальных затрат в 2023 году, однако мы ожидаем их снижения в текущем году", - отмечает эксперт инвестбанка.

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