Ориентир на ближайшие дни - возврат индекса Мосбиржи выше 3300п - БКС Экспресс

Ориентиром для индекса Мосбиржи на ближайшие торговые сессии является возврат выше технической планки на уровне 3300 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил 0,4%. Казалось бы, немного. Однако в контексте событий имеем полный выкуп глубокой просадки рынка: от локального дна 22 марта у 3226 пунктов до 3286 пунктов по закрытию вечерней сессии понедельника. По сути, индекс вернулся к значениям до объявления пятничной ставки ЦБ (22 марта). И это сильный позитивный паттерн. Обороты торгов резко сократились до 80 млрд руб., но это не пугает. Навес продаж удалось "переварить", на эмоциональном спуске прошли рекордные объемы, а сейчас облегченный рынок попросту выдавило вверх, - пишет аналитик в обзоре. - Технически очевидным ориентиром вновь выступает 3300 пунктов. Это лишь полпроцента от закрытия - на фоне фиксации рынка на максимуме дня подъем бумаг-лидеров может подкинуть индекс в искомую область даже во вторник. Трендовая опора в области 3200 пунктов, где проходит и динамическая, и статичная поддержки, оказалась даже нетронутой - очевидное преимущество за фондовыми "быками".

По мнению Зельцера, в апреле индекс Мосбиржи может направиться к максимумам марта у 3340 пунктов, они же - двухлетние вершины рынка. Годовой таргет выше 3650 пунктов по-прежнему актуален, уверен эксперт БКС экспресс.

Бодрая техническая картина рынка подкреплена высокими дивидендными ожиданиями и вероятностью начала монетарного разворота ЦБ во II полугодии - грядущее снижение стоимости фондирования означает сокращение ставки дисконтирования, то есть рост расчетной капитализации корпораций, указывает аналитик в обзоре.

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