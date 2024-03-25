Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 25 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,84% от номинала (доходность - 9,3% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,44% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 10 базисных пунктов - до 52,26% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 10,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 33 базисных пункта - до 79,59% от номинала (их доходность увеличилась на 24 базисных пункта, составив 15,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 66,38% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 17,99% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 2 базисных пункта - до 69,65% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 12,12% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 7 базисных пунктов, составив 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение.

Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. новостроек, а не 661 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 675 тыс. Продажи новостроек в прошлом месяце были на 5,9% выше, чем в феврале 2023 года. Медианная цена нового дома в США в феврале составляла $400,5 тыс. по сравнению с $433,3 тыс. годом ранее и $414,9 тыс. в январе.

Кроме того, на этой неделе будут обнародованы окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о расходах и доходах американцев в феврале, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.