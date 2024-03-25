SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций ГК ПИК

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "держать" для акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии.

"ГК ПИК" последний раз выплачивала дивиденды в 2021 году за 2020 год. Решение не платить дивиденды за 2023 год соответствует нашим ожиданиям, - пишут эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалёв. - Мы считаем, что выплата дивидендов возобновится не ранее чем по итогам 2024 года. Однако очевидно, что отсутствие дивидендов негативно для рыночного настроя в отношении акций компании, поскольку на российском фондовом рынке дивиденды стали более важным фактором инвестиционной привлекательности, чем рост прибыли".

Аналитики в целом сохраняют осторожный взгляд в отношении компании и подтверждают оценку "держать", поскольку не видят потенциала роста ее акций. "ГК ПИК" остается наименее прозрачной в секторе (IR-коммуникации сведены к минимуму, операционные данные и оценка портфеля проектов не раскрываются), - указывают стратеги SberCIB. - Кроме того, компания не выплачивает дивиденды, и у нее наблюдалась самая слабая динамика продаж среди публичных девелоперов".

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