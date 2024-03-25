Возможно ослабление рубля до 94-96 руб./$1 во 2К24 - Росбанк

Возможно ослабление рубля до 94-96 руб./$1 во II квартале 2024 года, полагают аналитики Росбанка.

"Условия внешней торговли остаются умеренно комфортными для экспорта, однако внутренний спрос сохраняет интерес к импорту, - отмечают эксперты. - Прогноз по ВВП на 2024 год улучшен до +2,0% г/г, несмотря на более жесткую денежно-кредитную политику. Рост доходов населения и бюджетные траты позволят потреблению д/х (+1,7% г/г) и инвестициям (+3,0% г/г) избежать рецессии. Инфляция видится выше цели ЦБ (5,2% дек''24/дек''23) на фоне роста цен в услугах и рисков точечных дисбалансов в товарах. Несмотря на меры поддержки правительства и ЦБ РФ, во 2К24 пара USD/RUB может возобновить коррекцию в направлении 94-96 руб./$1 на фоне устойчивого импорта и сезонного ухудшения экспортных поступлений".

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