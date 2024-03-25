Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции эмитента в пятницу снизились в цене на 1,2% из-за слухов о сокращении производства электромобилей компании в Китае. По словам рабочих завода, с середины марта производственные мощности Tesla будут задействованы пять дней в неделю вместо шести. Мы ожидаем, что давление на котировки бумаг компании в ближайшее время сохранится", - пишут эксперты.

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