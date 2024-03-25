"БКС МИ" подтверждает прогноз сохранения ставки ЦБР на уровне 16% до июля 2024г

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне (16% годовых) до июля 2024 года, сообщается в материале инвесткомпании.

"Пятничное решение ЦБ совпало с нашим прогнозом и ожиданиями рынка. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Однако, несмотря на этот факт и отсутствие единства в совете директоров касательно оценки динамики инфляции, итоговое заявление ЦБ выглядит нейтральнее февральского. Банк России занял выжидательную позицию, - указывают эксперты. - Статистика по инфляции и динамике кредитования смещает ожидания рынка по снижению ключевой ставки на более отдаленную перспективу. Подтверждаем прогноз ставки: 16% до июля. Во-первых, в июле ЦБ будет понимать, как индексация тарифов сказалась на цены на услуги. Во-вторых, будет ясна динамика продуктовой инфляции. Этот показатель занимает 40% в потребительской корзине и слабо контролируется инструментами денежно-кредитной политики. В-третьих, к середине года регулятор сможет проанализировать траекторию исполнения бюджета. Среднее значение ключевой ставки, скорее всего, будет выше 15%. При этом ЦБ, на наш взгляд, вряд ли достигнет целевого уровня инфляции, которая к концу года не опустится ниже 5%".

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