"Финам" повысил прогнозную цену акций Technology Select Sector SPDR Fund до $202,31

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Technology Select Sector SPDR Fund со $181,7 до $202,31 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Оценка проведена на основе средневзвешенного потенциала роста компаний фонда без учета дивидендов, указывает эксперт.

Рейтинг "держать" для указанных бумаг был при этом сохранен "Финамом".

"IТ-сектор остается лидером на американском фондовом рынке. За последние двенадцать месяцев индекс IT-компаний Nasdaq 100 вырос на 46% по сравнению с ростом на 32% по индексу S&P 500. Это второй лучший результат с 2020 года, когда рынок активно стимулировался через QE. Основным драйвером послужил бум технологий ИИ. Данный фактор имел обширный эффект и поддержал многих отраслевых эмитентов, даже имеющих лишь косвенное отношение к ИИ, - отмечает Степанов в обзоре. - Однако по факту около 90% роста индекса IT-сектора обеспечили всего 8 эмитентов: Apple Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp., Broadcom, Oracle Corp., Adobe Inc., Salesforce Inc., Advanced Micro Devices. Также IT-сектор является сейчас самым дорогим в сравнении с остальными 10 секторами рынка акций Штатов".

Technology Select Sector SPDR Fund - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500. Фонд покрывает индустрии программного обеспечения, аппаратного обеспечения, полупроводников, IT-сервисов, коммуникационного оборудования и микроэлектроники. По состоянию на 21.03.2024 в портфеле фонда представлено 64 эмитента.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.